У Грузії звільнили українців, а Київ накрила буря – головні новини СЬОГОДНІ

Зеленський розповів про звільнення українців у Грузії, а Київ накрила буря. Колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав європейців піти на зустріч Україні, а в Києві за 30 хвилин випала тижнева норма опадів. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини 19 липня.

Звільнення українців в Грузії

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Президент Володимир Зеленський заявив про звільнення двох українських яхтсменів, які там утримувалися кілька місяців.

Грузинські прикордонники в листопаді 2020 року затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власником яхти виявився громадянин Грузії Михайло Батурин, який раніше працював в охороні Саакашвілі. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону Грузії і відправили під арешт.

Зеленський різко звернувся до ЄС

Президент розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики щодо України.

Він зазначив, що військова російська агресія та її гібридні атаки спрямовані на те, щоб істотно гальмувати рух України до Євросоюзу. Тому президент закликав європейців піти Україні назустріч і підтримати її прагнення.

Автоматичне призначення пенсій

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Після введення електронних трудових книжок пенсії за віком призначають автоматично, без звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ). Тому звертатися в ПФУ доведеться вже тим, хто хоче продовжити роботу після досягнення пенсійного віку.

Тобто працювати на пенсії можна, але для цього в більшості випадків потрібно подати заяву. Процес оцифровки трудових книжок буде здійснюватися протягом п'яти років. За цей час в електронний Реєстр застрахованих осіб повинні перенести всі дані, навіть старі.

Буря в Києві

19 липня в Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму. Опади були такими рясними, що 5 потужних насосів в тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

На місці працювала техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств. До ліквідації наслідків негоди було залучено 12 бригад гідрослужб і 38 бригад по ручному прибиранні КК "Київавтодор".

"Слуги народу" готуються розблокувати судову реформу

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20 липня Верховна Рада збереться на позачергову сесію, щоб відхилити проекти постанов, якими заблокували підписання законів судової реформи.

У Раді зареєстровано проекти постанов, якими пропонується відхилити ухваленні раніше закони про Вищу раду правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За процедурою, документи не можуть підписати глава парламенту і президент, поки не відхилять блокують проекти постанов.

Дивіться також в сюжеті, як Рада минулого тижня звільняла Авакова:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа