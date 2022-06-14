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У ДСНС назвали найзамінованіші регіони України

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14 червня, 17:58
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Більшість територій України замінувала після відступу окупантів, на розмінування знадобиться не один рік
В Україні багато замінованих територій
В Україні багато замінованих територій / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, відступаючи, мінували все, що, бачили, навіть пральні машини. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Сергій Рева.

"Мінували навіть пральну машинку" – розповів він про те, як триває розмінування звільнених територій.

Поряд зі снарядами та бомбами, рятувальники виявляли цинічно замасковану вибухівку у житлових приміщеннях, де побували російські солдати.

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"Нічого нового рашисти в цьому плані не вигадали. Все робили цинічно і підло: вибухівка в іграшках, на вішалках для одягу, мінування дверей", – розповів він.

Також рятувальники зазначили, що на розмінування деокупованих територій України знадобиться від 5 до 10 років, і це лише попередні оцінки.

"Це було підраховано з урахуванням нашого та зарубіжного досвіду розмінування. Але говорити про остаточний термін виконання та обсяги можна буде після завершення бойових дій. Поки що це, повторюся, орієнтовні терміни", – каже Сергій Рева.

За його словами, загалом у країні зараз саперам доводиться виконувати близько 150 розмінувань щодня. "Наприклад, минулої доби тільки в одній Київській області було близько 35 залучень, по Харківській – 48", – уточнив Рева.

"За даними ДСНС, найбільше доводиться докладати зусиль у Київській та Чернігівській областях. "Трохи менше таких заявок стало в Сумській області", – говорить Сергій Рева.

Чи можна купатися

Не стали винятком і водоймища. Як пояснили нам рятувальники, дно обстежують за допомогою підводних дронів – там було знайдено сотні боєприпасів.

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Всього ж після повномасштабного вторгнення в Україні рятувальники знешкодили майже 136 тис. вибухонебезпечних предметів, з них – 1988 авіаційних бомб, що не вибухнули. Обстежено територію площею близько 40 тис. га.

"Був випадок на Київщині, коли вони замінували контейнер для порошку в пральній машинці. На знешкодження залучалася поліція", – резюмував Сергій Рева.

Як уберегтися від мін

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ дитяче видання у вигляді коміксу, що розповідає про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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