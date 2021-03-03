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У ДСНС розповіли, які області може затопити цього тижня

3 березня, 02:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У деяких районах помаранчевий рівень небезпеки

В Україні 3-5 березня через підвищення рівнів води в річках басейнів Західного Бугу і Прип'яті ймовірне затоплення заплав у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

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Про це повідомили в ДСНС.

Можливе досягнення відміток підтоплення господарських споруд і затоплення сільськогосподарських земель в прирічкових населених пунктах:

  • Старовижівського, Ратнівського, Маневицького районів Волинської області;
  • Рокитнівському районі Рівненської області;
  • Емільченськом районі Житомирської області;
  • Червонограді та селах Селець та Межиріччя Львівської області.

"На р. Рата біля с. Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській обл.) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки помаранчевий)", – попередили в ДСНС.

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Нагадаємо, в Україну прийшло потепління, яке принесло з собою підвищення рівня води в водоймах у різних частинах країни.

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Ми також повідомляли, що через різке потепління в Києві почав активно танути сніг і затопило столичні двори, тротуари і підходи до метро.

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паводок затоплення ДСНС Житомирська область Рівненська область Львівська область волинська область
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