У ДСНС розповіли, які області може затопити цього тижня

В Україні 3-5 березня через підвищення рівнів води в річках басейнів Західного Бугу і Прип'яті ймовірне затоплення заплав у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.
Про це повідомили в ДСНС.
Можливе досягнення відміток підтоплення господарських споруд і затоплення сільськогосподарських земель в прирічкових населених пунктах:
- Старовижівського, Ратнівського, Маневицького районів Волинської області;
- Рокитнівському районі Рівненської області;
- Емільченськом районі Житомирської області;
- Червонограді та селах Селець та Межиріччя Львівської області.
"На р. Рата біля с. Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській обл.) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки помаранчевий)", – попередили в ДСНС.
Нагадаємо, в Україну прийшло потепління, яке принесло з собою підвищення рівня води в водоймах у різних частинах країни.
Ми також повідомляли, що через різке потепління в Києві почав активно танути сніг і затопило столичні двори, тротуари і підходи до метро.
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