У Харкові іномарка злетіла з моста в річку: суд оштрафував "русалочку"

Київський районний суд Харкова прийняв рішення щодо водія, яка 20 жовтня не впоралася з керуванням і авто впало в річку. А допомоги жінка чекала сидячи на даху свого автомобіля.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

"Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку, що вина водія ОСОБА_1 підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме відомостями, що містяться в протоколі про адміністративне правопорушення [...] від 20.10.2020; схемою місця ДТП від 20.10.2020; поясненнями ОСОБА_1, залученими до матеріалів справи", – йдеться в постанові.

Жінка не прийшла на засідання суду, воно проходило без неї. Згідно з рішенням, водій Kia Sorento повинна заплатити 340 гривень штрафу і 420 гривень судового збору

За матеріалами справи, водій Kia Sorento "не врахувала дорожню обстановку, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та скоїла наїзд на перешкоду, а саме паркан-огорожу".

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Відзначимо, що 340 грн штрафу є мінімальним стягненням за ст. 124 КпАП. Максимальне – позбавлення права керування транспортом від шести місяців до року.

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Крім того, у водія ще є 10 днів з дня проголошення рішення на його оскарження.

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Нагадаємо, в Кіровоградській області рейсовий автобус впав з моста. В результаті аварії загинули дві людини, ще 8 отримали травми. З'ясувалося, що водій автобуса не впорався з керуванням і перетнув зустрічну смугу.

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