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У Харкові п'яна горе-мати упустила дитину, коли переходила дорогу по пробці (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
9 листопада, 18:36
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Жінка надто захопилася сваркою з водіями, які стояли у заторі та пропускали її на дорозі
У Харкові п'яна мати впустила дитину на землю.
У Харкові п'яна мати впустила дитину на землю. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові п'яна горе-мати переходила дорогу пробкою з дитиною на руках. Вона так захопилася сваркою з водіями, що впустила дитину на землю.

Відео з відеореєстратора розмістив харківський Telegram-канал "Труха Харків".

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"Буха Яжемати, з нецензурною лайкою перетнула Академіка Павлова, і впустила дитину. Малятко в сльозах. "Пощастило" з матір'ю", – йдеться у підписі до відео.

Не перша горе-мати в Україні

П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.

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У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.

Таких випадків десятки.

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