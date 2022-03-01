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У Харкові російський винищувач скинув бомбу на завод – є жертви (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 14:19
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Військові РФ обстрілюють місто
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців є жертви.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

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Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-тої ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

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  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

  • Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

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