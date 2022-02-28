Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Харкові снаряд розгромив квартиру мільйонера Удянського (відео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 15:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Харків жорстоко обстріляли з "Градів"
Квартира Миколи Удянського постраждала внаслідок обстрілу російськими "Градами". Фото: колаж "Сьогодні"
Квартира Миколи Удянського постраждала внаслідок обстрілу російськими "Градами". Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 28 лютого, під час масованого обстрілу Харкова російськими "Градами" один із снарядів розгромив квартиру криптомільйонера Миколи Удянського. Про це повідомив сам підприємець у своєму Теlegram-каналі.

"Все, що залишилося від моєї квартири після влучення снаряда… Зупиніть цю війну", – написав Удянський, опублікувавши відео, на якому видно, що квартира частково зруйнована та затоплена водою.

Реклама

38-річний харків'янин Микола Удянський у 2021 році посідав 59-те місце списку Forbes 100 найбагатших українців. Його статки оцінювалися в 180 мільйонів доларів. Також він очолює ТОП-10 блокчейн-підприємців СНД. Має торгову платформу Local Trade і є співвласником медіахолдингу Parliament Media Group.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Харківській області місто Балаклія внаслідок бойових дій виявилося відрізаним від Харкова. Місто дві доби бомбили авіацією.

Також ми ведемо онлайн-репортаж про всі події п'ятого дня вторгнення Росії в Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, Кузбас чекає першу партію трупів своїх солдатів з України. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти