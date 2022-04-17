В Харкові знесли і викинули на сміттєзвалище пам'ятник Жукову (відео)

У Харкові вранці 17 квітня знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Командир окремого батальону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" Костянтин Немічев оприлюднив у Telegram відео демонтажу пам'ятника.

"Спецпідрозділ KRAKEN демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м'яснику Жукову. Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав. Скоро він, як і його кумир, опиниться на смітнику історії", – прокоментував подію Немічев.