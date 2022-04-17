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В Харкові знесли і викинули на сміттєзвалище пам'ятник Жукову (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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17 квітня, 13:06
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Відповідальність за демонтаж пам'ятника взяв на себе спецпідрозділ KRAKEN
У Харкові знесли пам'ятник Жукову
У Харкові знесли пам'ятник Жукову / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вранці 17 квітня знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Командир окремого батальону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" Костянтин Немічев оприлюднив у Telegram відео демонтажу пам'ятника.

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"Спецпідрозділ KRAKEN демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м'яснику Жукову. Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав. Скоро він, як і його кумир, опиниться на смітнику історії", – прокоментував подію Немічев.

Після демонтажу погруддя Жукова вивезли на сміттєзвалище.

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