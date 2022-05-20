У Харкові у рятувальників з'явився пухнастий "Байрактар" (фото)

Цуценя помітили під час ліквідації наслідків обстрілів у Київському районі міста

Рятувальники залишили собі цуценя, яке знайшли у завалах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові співробітники ДСНС врятували собачку з-під завалів після нового обстрілу окупантів. Рятувальники вирішили залишити тварину собі. Йому дали прізвисько Байрактар.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

"+1 Байрактар для рятувальників ДСНС або кудлате поповнення у харківському гарнізоні", – написали у відомстві.

Надзвичайники помітили цуценя під час ліквідації наслідків обстрілу у Київському районі Харкова. Відтоді врятований песик залишився із пожежниками. Йому дали ім’я "Байрактар", але усі його лагідно кличуть "Бай".

"Відтоді він несе службу разом із своїми новими колегами. Звання і форменого одягу Байрактар ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків", – зазначили у ДСНС.

Реклама

Цуценяті дали прізвисько Байрактар

Реклама

Патріотичний пес Патрон приміряв вишиванку

У Мережі показали нове фото пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області. Він допомагає у розмінуванні територій. Цього разу тварину вбрали у вишиванку. Відповідний знімок опублікувала Верховна Рада України.

"Патріотичний Патрон ДСНС України у вишиванці передає всім привіт і ділиться наснагою задля перемоги!" – написали під фото.

Раніше ми писали: