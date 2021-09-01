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У Харківській і Чернівецькій областях змінилися начальники поліції. кого призначили

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
1 вересня, 16:51
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Обидва призначення відбулися в один день
Руслан Дударець та Станіслав Перлин очолили областні управління поліції. Фото: колаж "Сьоггодні"
Руслан Дударець та Станіслав Перлин очолили областні управління поліції. Фото: колаж "Сьоггодні"

У Харківській і Чернівецькій областях змінилися начальники поліції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в середу, 1 вересня.

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Зазначається, що поліцію Харківського регіону очолив Станіслав Перлин. Він змінив Андрія Рубеля, якого переводять в Департамент стратегічних розслідувань.

"Наказом глави Національної поліції України начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено Станіслава Перлин", – йдеться в повідомленні.

53-річний Перлин служить в МВС з 1991 року. 15 років працював у карному розшуку. Очолював Фрунзенський райвідділ в Харкові. Начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС.

Станіслав Перлін служить в МВС з 1991 року
Станіслав Перлін служить в МВС з 1991 року / Фото: Facebook

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Новим начальником поліції Чернівецькій області став Руслан Дударец. Правоохоронець у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, має звання кандидата юридичних наук.

З 2015 по 2017 рік Дударец був заступником начальника Головного слідчого управління, начальника управління Національної поліції України. З 2017 по 2021 працював начальником управління організації роботи та методичного забезпечення Нацполіціі.

Руслан Дударець має звання кандидата юридичних наук
Руслан Дударець має звання кандидата юридичних наук / Фото: Facebook

Нагадаємо, 11 серпня глава поліції Києва Андрій Крищенко покинув свою посаду. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.

В той же день в Києві призначили нового главу поліції – ним став Іван Виговський, який до цього очолював поліцію Полтавської області.

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