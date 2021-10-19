В Харківській області село відключили від газу і вимагають платити за неіснуючу послугу: подробиці

Газопостачальна компанія вимагала від жителів села підписати додатковий договір, за яким щороку треба було б платити ще 1800 грн

У Харківській області село відключили від газу.

В Харківській області відключили від газу село Благодатне. Посадовці "Харківгазу" вимагали додаткові гроші від споживачів та змушували підписати договір на неіснуючу послугу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Як відключили газ

Перекриття поставки газу в село відбулося на початку жовтня під виглядом ремонтних робіт.

Одразу після відключення, жителям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

Представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір. Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище.

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Масові акції

Керівництво "Харківгазу" заявило, що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави.

Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів. СБУ вважає, що таким чином людей підбурювали до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня.

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Кого покарають

Спецслужба відкрила кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального Кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

У підбурюванні людей до бунту підозрюють керівників "Харківгазу".

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