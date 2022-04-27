У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є поранені

У Херсоні мирних протестувальників проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. Про це повідомляє канал "Україна 24" .
Внаслідок розгону серйозно постраждали чотири особи, розповів кореспондент телеканалу.
- Жінка, 71 рік – розрив легень, опіки грудної клітки.
- Чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги
- Два чоловіки — хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.
Нагадаємо, окупаційні російські війська зайняли будівлю Херсонської обладміністрації ще 1 березня.
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