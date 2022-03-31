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У Хмельницькому затримали експравоохоронця та військових, які незаконно переправляли чоловіків до Польщі

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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31 березня, 15:17
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Свої послуги "бізнесмени" оцінювали у 2 тисячі доларів з особи
"Дільці" переправляли в Польщу чоловіків під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для військової частини. Фото: колаж "Сьогодні"
"Дільці" переправляли в Польщу чоловіків під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для військової частини. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього правоохоронця, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер 31 березня.

Зазначається, що зловмисник залучив до участі у злочині двох військовослужбовців однієї із військових частин Хмельницького. Військовозобов'язаних громадян України "ділки" переправляли до Польщі під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для потреб цієї військової частини.

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Свої послуги "бізнесмени" оцінювали у 2 тисячі доларів з особи.

"Задокументовано кілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Організатора схеми було затримано на гарячому – під час отримання частини плати – 600 доларів. Під час обшуку в кабінеті одного з ймовірних учасників схеми знайдено 140 тисяч гривень", – розповіли у ДБР.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво) та ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень) КК України. Фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Одещині "бізнесмен" заробляв на переправленні чоловіків-ухилістів за кордон.

Також ми інформували, що у ДПСУ представили Топ-7 курйозних спроб українських чоловіків оминути закон та пильність прикордонників, щоб виїхати за кордон.

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Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили Україну після початку вторгнення РФ (24 лютого), може загрожувати до 10 років в'язниці.

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