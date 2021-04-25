У храмах Києва почалися богослужіння на честь Вербної неділі: як дотримуються карантину (фото)

Після освячення верби прийнято бити нею одне одного і примовляти: "Не я б'ю – верба б'є"

Цієї неділі, 25 квітня, християни східного обряду відзначають Вербну (Пальмову) неділю, яка нагадує про в'їзд Ісуса Христа до Єрусалима.

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Фото: Мария Бунякіна / Фото: Сьогодні

Попри карантинні заходи, в храмах Києва святять вербу, після чого люди б'ють одне одного зеленими гілками, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, За тиждень Великдень, Скоро червоне яєчко!"

Реклама Фото: Мария Бунякіна / Фото: Сьогодні

Так, Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор у центрі столиці у Вербну неділю відкритий для віруючих.

Фото: Мария Бунякіна / Фото: Сьогодні

За наявності маски можна увійти всередину будівлі. Під час освячення верби на вулиці чимало вірян дотримуються маскового режиму, проте соціальна дистанція не завжди витримується.

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Фото: Мария Бунякіна / Фото: Сьогодні

У храмі парафіяни можуть придбати релігійну літературу і іконки, освячені хрестики та ланцюжки, поставити свічки.

Фото: Мария Бунякіна / Фото: Сьогодні

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що головним атрибутом Вербної неділі є букети з м'якими і пухнастими "котиками". За традицією, потрібно поплескати одне одного гілками верби з побажаннями сил і здоров'я. А ще Вербну неділю важливо провести в колі сім'ї, в приємній і спокійній атмосфері, оскільки свято припадає на Великий піст перед Великоднем. Дивіться яскраві картинки, листівки та фото в свято Вербної неділі.

/ Фото: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав для вас найкрасивіші короткі вітання з Вербною неділею-2021 у віршах: листівки і картинки зі святом.

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