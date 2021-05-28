В інтернеті пропонують вакцину Pfizer позачергово. Правда чи обман?

Продавці запевняють, що привезли препарат зі США, тільки відправляти її будуть з Чернівців – розслідування "Сьогодні"

В Інтернеті українцям пропонують платну послугу – вакцинуватися препаратом Pfizer позачергово.

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"Сьогодні" перевірили, чи дійсно хтось таємно приторговує вакциною.

Відео: Сьогодні

Раніше про таку можливість мріяли чиновники. Мовляв, продавати вакцини за собівартістю приватним клінікам, щоб туристи прищеплювалися перед літнім сезоном. Але навіть у найбільших приватних клініках, які обдзвонили журналісти, не записують на вакцинацію.

А на "чорному ринку" активно торгують вакцинами. Пропонують надіслати препарат у шприці або флаконі. За послугу просять близько 1400 гривень. "Сьогодні" написали тим, хто в подарунок обіцяє ще й паспорт вакцинації. Ділки запевняють, що Pfizer привезли зі CША, але посилку відправлятимуть з Чернівців.

Продавці написали, що доставлять препарат у термобоксах, однієї вакцини вистачає на дві дози, зберігати її в морозильнику. Оплата – на крипто-гаманець з карти, так як вакцина неофіційно в Україні.

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Адвокат Ростислав Кравець такий спосіб оплати відразу назвав підозрілим.

"Це говорить про те, що продавець намагається приховати своє прізвище, ім'я, фактично свою особистість. Я бачу тут тільки на перший погляд шахрайство. Тобто покупець або не отримає нічого, або йому надішлють речовину невідомого походження", – сказав він.

Продавці пропонували доставити препарат у термобоксах. Однак такі контейнери здатні охолоджувати до мінус 30 градусів, а препарат потрібно зберігати при мінус 70-ти.

"Якщо флакон відкрили, ми маємо шість годин для того, щоб його використати. Тобто повторному заморожуванню дана вакцина не підлягає. Тому у жодному разі через інтернет я б нікому не радила купувати вакцини", – пояснила епідеміолог Наталка Іванченко-Тімко.

Зараз справжнім Pfizer вакцинують тільки представників певних професій. А про схему торгівлі невідомої вакциною через інтернет новини "Сьогодні" повідомили кібер-поліцію.

Нагадаємо, аферисти за допомогою коронавірусу наживаються на довірливих українцях. В інтернеті обіцяють препарат зі знижкою, а на вулицях пропонують забронювати чергу на щеплення.

Також ми писали, що в Україні торгують фальшивими результатами тестів на COVID для виїзду за кордон.

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