В Ірпені помітили російських військових, які переодяглися у цивільне (відео)

Українці мають бути гранично уважними та повідомляти про підозрілих осіб

Російські військові можуть переодягатися у форму ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодяглися у цивільне. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

"Заходять до будинків, видають себе за тероборону. Місцева тероборона, зверніть увагу!", – розповіли жителі.

Зазначається, що напередодні в мережі з'явилося відео з перевдяганням російських десантників у форму ЗСУ у Гостомели.

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Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі закликав українців одразу повідомляти наших військових про підозрілу техніку в містах.

"Увага! Якщо ви побачили техніку без розпізнавальних знаків, не пишіть про це в чати, повідомляйте одразу українським військовим на гарячі лінії ЗСУ. Телефон Міністерства оборони та ЗС України 0 800 50 04 42 СБУ. Телефон довіри 0 800 501 482", він.

Ситуація із диверсантами

25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

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Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти , що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів.

26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.

Поряд із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.

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Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.