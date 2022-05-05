В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.
У СБУ зазначили, що це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання.
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Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (Державна зрада)
- ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Наразі тривають усі необхідні слідчо-оперативні заходи.
У чому звинувачують Шарія
У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.