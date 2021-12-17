В Італії пенсіонер убив українську заробітчанку, а Шмигаль розповів, чи будуть в Україні ще локудауни — головні новини за ніч

81-річний італієць застрелив українку, а Шмигаль дав обіцянку українському бізнесу

В Італії чоловік вбив жінку через погану роботу, а Шмигаль дав відповідь, чи планують в Україні вводити ще локдауни/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Італії 81-річний чоловік застрелив доглядальницю з України

В Італії у місті Торре-Аннунціата 81-річний чоловік застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала його та його сестру. Померла давно не сходилася характером з вбивцею.

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Правоохоронці заарештували чоловіка/Фото: quotidiano.net, колаж: "Сьогодні"

У Харкові затримали відомого блогера, який плюнув в обличчя патрульному

У Харкові правоохоронці затримали блогера Віталія Санжакова (Vitos Dnepr), який плюнув у обличчя патрульному. Чоловікові вручили підозру.

За свій вчинок чоловік нестиме відповідальність за ч. 1 ст. 345 ККУ/Фото: Police Control Ukraine, колаж: "Сьогодні"

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Шмигаль розповів, чи планують в Україні нові локдауни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні більше не буде локдаунів. Він зазначив, що жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу.

Денис Шмигаль пообіцяв бізнесу, що локдаунів більше не буде/Колаж: "Сьогодні"

Від удару позлітало взуття: під Києвом вантажівки на смерть збили одразу двох чоловіків

Під Києвом на Житомирській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Дві вантажівки збили двох чоловіків на смерть. Поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП.