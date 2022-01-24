В Івано-Франківській області чиновник на смерть збив дитину (відео)

Чоловік наїхав на дівчинку прямо на тротуарі та втік

Збив дитину і втік з місця аварії. На Прикарпатті директор лісгоспу вчинив смертельну аварію. Він наїхав на 9-тирічну дівчинку просто на тротуарі. За її життя майже чотири години боролися медики. Але дива не сталось: вона загинула. Чи покарають чиновника? І як він пояснив свій нелюдський вчинок — покинути помирати дитину на узбіччі? З'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Наталія Фармус.

Як сталася аварія?

Місце, де сталася жахлива аварія в Лоєвій покаже кожен. Громада знає, як обірвалося життя 9-річної Насті. Дитина разом з молодшим братом та мамою поверталися з магазину. Мати несла важкі сумки. Діти йшли попереду. Настя перебігла дорогу і вже простувала узбіччям, коли на неї вилетів позашляховик. Кажуть, мчав із великою швидкістю.

Реклама

Мешканці села, де сталася трагедія, кажуть, що чоловік навіть не зупинився, коли збив дитину. Від удару дівчинку відкинуло у рів, а від машини відлетіли частини бампера.

"Батьки її тримали, просто тут, кричали: Настя, Настя", — розповідає мешканець села Лоєва.

Життя дитини врятувати не вдалося

На крик матері збіглися люди. Викликали швидку. Медики приїхали за лічені хвилини. Дівчинку терміново ушпиталили. Понад чотири години Настю рятували медики. Але від отриманих травм дитина померла.

"Пошкодження внутрішніх органів завжди є складне. Особливо — пошкодження печінки і множинні травми печінки плюс судин, які у воротах печінки. Це завжди є максимально ризиковано для життя. Це по суті були травми, які не були сумісними з життям", — каже заступник директора Надвірнянської районної лікарні Іван Меланюк.

Хто водій?

Водія знайшли майже одразу. Ним виявився директор Надвірнянського лісгоспу Василь Павлюк.

Реклама

"Опрацювавши первинну інформацію, записи з камер відеоспостереження, ми бачимо, що чоловык, навіть не пригальмувавши, продовжив рух. І за слів матері, чоловык не гальмував, а навпаки пришвидшив рух транспортного засобу", — розповів начальник четвертого слідчого відділу територіального управління ДБР Валерій Дем'яновський.

40-річного директора затримали вдома. На подвір’ї виявили і службову машину з пошкодженнями. Але своєї провини посадовець не визнає.

"У своїх показаннях плутався, один раз повідомляв, що потерпілу не бачив, інший раз казав, що відчув якийсь удар, можливо збив собаку чи кота. Ми можемо стверджувати, що особа не могла не бачити потерпілу", — каже начальник четвертого слідчого відділу територіального управління ДБР Валерій Дем'яновський.

Що загрожує водію?

40-річному посадовцю вже оголосили підозру. Обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За те, що вчинив наїзд на дитину і втік із місця аварії, водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

Реклама

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також