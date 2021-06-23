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У липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19

23 червня 2021 13:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг

У липні в Україну сумарно надійде 7,7 млн доз вакцин проти коронавірусу. З них 5,325 млн доз – вакцина Coronavac.

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Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".

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За його словами, через великий обсяг договірних постачань зараз вивчається питання відстрочення постачань деяких вакцин. Йдеться про китайську Coronavac, яку закуповує за новим контрактом британське закупівельне агентство Crown Agents.

"З огляду на, що на липень у нас досить велика кількість вакцини, то ми зараз обговорюємо питання відстрочення, адже у цієї вакцини (Coronavac, – Ред.) хороший термін придатності", – сказав Кузін.

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Нагадаємо, цього тижня починається вакцинація українських компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих зробити щеплення.

Також повідомлялося, що щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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