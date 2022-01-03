В кафе поблизу Черкас розстріляли людину через борги (відео)

В Корсунь-Шевченківському вночі 2 січня сталася стрілянина поблизу одного з кафе. Один із місцевих жителів стріляв по іншому через борг, який йому не хотіли повертати.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.
Що з потерпілим
Його госпіталізували до лікарні з пораненням лівого стегна. Потерпілому 47 років.
Далі по темі
На відео, опублікованому правоохоронцями, видно, як троє чоловіків сіли за стіл для розмови, а потім один із них дістав із кишені пістолет і вистрелив у того, хто сидів за столом.
На місце очевидці викликали швидку та поліцію.
Що відомо про стрілка
Це 44-річний місцевий житель. Того дня він вимагав повернути йому борг. Після того, як вистрілив у людину спокійно сів у таксі та поїхав з місця події.
Поліцейські Корсунь-Шевченківського спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника за місцем проживання відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку слідчі виявили та вилучили травматичний пістолет та набої до нього.
Як його покарають
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше ми писали:
- У Новомосковську Дніпропетровської області у кафе невідомий близько 10 разів вистрілив у 33-річного відвідувача закладу.
- У Сумах депутатка та колишній прокурор розлучаються з гучним скандалом, справа дійшла до стрілянини.