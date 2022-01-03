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В кафе поблизу Черкас розстріляли людину через борги (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 11:11
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Чоловік вимагав повернути борг, а потім почав стріляти
В результаті стрілянини чоловік потрапив в лікарню.
В результаті стрілянини чоловік потрапив в лікарню. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Корсунь-Шевченківському вночі 2 січня сталася стрілянина поблизу одного з кафе. Один із місцевих жителів стріляв по іншому через борг, який йому не хотіли повертати.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

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Що з потерпілим

Його госпіталізували до лікарні з пораненням лівого стегна. Потерпілому 47 років.

На відео, опублікованому правоохоронцями, видно, як троє чоловіків сіли за стіл для розмови, а потім один із них дістав із кишені пістолет і вистрелив у того, хто сидів за столом.

На місце очевидці викликали швидку та поліцію.

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Що відомо про стрілка

Це 44-річний місцевий житель. Того дня він вимагав повернути йому борг. Після того, як вистрілив у людину спокійно сів у таксі та поїхав з місця події.

Поліцейські Корсунь-Шевченківського спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника за місцем проживання відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку слідчі виявили та вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

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Як його покарають

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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