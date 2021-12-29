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В яких містах України найкрасивіші ялинки? ТОП-10 новорічних дерев 2022 року (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 17:42
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На Новий рік можна поїхати в будь-яке з міст і побачити ялинки на власні очі
Ялинки прикрасили в усіх містах України.
Ялинки прикрасили в усіх містах України. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні обрали 10 найкрасивіших ялинок, якими прикрасили міста напередодні прийдешнього 2022 року.

Рейтинг у своєму Facebook опублікувало Державне агентство розвитку туризму України.

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Київ

Цьогоріч столицю прикрашає штучна ялинка 31 метр заввишки. Вона оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорів. Яскрава гірлянда довжиною 10 км. утворює над деревом купол, який мерехтить червоними, білими та помаранчевими вогниками. А поряд облаштовано найбільший у Європі вертеп.

Львів

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У місті Лева встановили живу 17-метрову ялинку, яку місту подарував 85-річний Василь Козленко – це дерево росло у нього на подвір'ї 35 років. Традиційна локація – на площі перед Оперою.

Цьогоріч вперше міська влада радилась із художниками, аби дотриматися єдиного стилю при оформленні новорічної красуні. В результаті оздобили традиційними прикрасами, які здавна використовувалися на заході України – різдвяними "павуками" та ромбами.

Дніпро

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Головна ялинка Дніпра – штучна, заввишки 20 метрів і, мабуть, найдорожча в Україні, адже на її встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили 12,5 мільйонів гривень. Ялинку встановили на Європейській площі та прикрасили прозорими і золотистими кулями.

Одеса

Цієї зими Думську площу Одеси і головну ялинку міста прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі. На неї витратили більше, ніж 2,5 млн грн з громадського бюджету. Верхівку ялинки прикрашає великий дванадцятикутник у вигляді кристала, який освітлює шлях мандрівникам.

Луцьк

Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цьогоріч повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд.

Вінниця

Цього року 28-метрова вінницька ялинка має нові іграшки та ілюмінацію. Дерево прикрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів.

Ужгород

На цьогорічні свята міськрада придбала нову штучну 18-метрову ялинку. Вартість обновки обійшлася місту трохи менше мільйона гривень. Дерево вбране у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрашена ілюмінацією жовто-гарячих фарб.

Херсон

Головна ялинка міста заввишки 18 метрів. На ній три з половиною кілометри гірлянд та близько півтисячі ялинкових прикрас, 45 із яких мають власну підсвітку.

Запоріжжя

Як майже у всіх містах України, тут святкове дерево – штучне. Але не менш красиве. Цього року ялинку, яка височіє на 22 метри, оформили у європейському стилі, витративши на нові іграшки та гірлянди близько 2 млн грн. А ілюмінація, яка використовувалася у попередні роки, тепер прикрашає інші новорічні локації Запоріжжя.

Харків

Головна новорічна ялинка Харкова є однією з найвищих в Україні – 40 з половиною метрів. Зібрана вона з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами. Ілюмінація на ялинці працює в денному та нічному режимах. Загалом в ній задіяно 50 тисяч світлових елементів, є також анімаційні картинки. Штучне дерево прикрашають кілька тисяч куль з глянсового пластику, завитки, які зображають морозні візерунки та 50 великих куль.

Долучитися до голосуванням можна за посиланням – https://t.me/DARTUkraine/358

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