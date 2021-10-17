У яких областях пройдуть дощі – прогноз погоди на 18 жовтня (карта)

На Сході і Півдні буде трохи тепліше і сухо. Опадів в цих областях синоптики не передбачають

Погода в Україні 18 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 18 жовтня очікується прохолодна і суха. У Києві протягом дня погода буде похмуро. Вдень температура складе максимум +11 градусів, вночі опуститься до + 4 градусів, також можливий дощ.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Дощі 18 жовтня будуть у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

На Заході і в Центрі у всіх областях температура повітря вдень складе +10... + 12 градусів. У північних областях можливий дощ, а температура повітря так само буде в межах +10... + 12 градусів.

Вже до 20 жовтня "мінусова" температура очікується в Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій областях та місцями в західних регіонах.

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Погода в містах

Ужгород – +10... + 12

Львів – +10... + 12 Реклама

Івано-Франківськ – +10... + 12

Тернопіль – +10... + 12

Чернівці – +10... + 12

Хмельницький – +10... + 12

Луцьк – +10... + 12

Рівне – +10... + 12

Житомир – +10... + 12

Вінниця – +10... + 12

Одеса – +14... + 16

Миколаїв – +13... + 15

Херсон – +13... + 15

Сімферополь – +13... + 15

Кропивницький – +10... + 12

Черкаси – +10... + 12

Чернігів – +10... + 12

Суми – +10... + 12

Полтава – +10... + 12

Дніпро – +10... + 12

Запоріжжя – +13... + 15

Донецьк – +12... + 14

Луганськ – + 11... + 13

Харків – +10... + 12

Київ – +9... + 11

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 жовтня найвища температура повітря вдень (+ 23,1 °) була в 2018 році, найнижча вночі (-5,3 °) в 1976 році.

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