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В яких областях України зіпсується погода – прогноз Гідрометцентру

Павло Заяць Павло Заяць
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26 червня, 11:42
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Літня спека в Україні чергуватиметься з дощами та грозами
У низці областей України сонячна погода зміниться дощами
У низці областей України сонячна погода зміниться дощами / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно прогнозу погоди в Україні на 27 червня майже по всій країні встановиться 30-градусна спека. У західних, східних та південних областях, а також у Криму очікуються грозові дощі. На півночі та в центральному регіоні Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду. У Києві в понеділок стовпчик термометра підніметься вище 30 градусів.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 27 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У більшості західних областей України вдень у понеділок очікуються дощі із грозами. У Рівненській, Волинській та Хмельницькій – без опадів. Нічна температура становитиме 16-18 тепла. Денна температура сягатиме 30 градусів і вище. Вітер східний, 5-10 м/с.

На півдні Укргідрометцентр прогнозує дощі у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму. В Одеській та Миколаївській областях без опадів. Нічна температура становитиме 17-19 градусів, вдень до 30. У Криму вдень очікується 22-24 тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центрі України синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду – вночі 17-19, вдень 29-31. Вітер східний, 5-10 м/с.

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На півночі 27 червня очікується спекотна погода без опадів. У Сумській та Чернігівській областях вночі повітря прогріється до 16-18 градусів, удень 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Донецької області Укргідрометцентр обіцяє вдень дощ із грозою. У Харківській та Луганській областях – Сонячно, без опадів. Нічна температура становитиме 17-19 градусів, вдень до 30. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у понеділок вночі очікується 17-19 градусів, вдень стовпчики термометрів досягнуть 32. Очікується ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди із захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.

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