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СЬОГОДНІ Новини України

У Карпати прийшла справжня зима: вражаюче фото

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 12:19
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Там хмарна та туманна погода. Вітер західний, його швидкість сягає 3 м/с
У Карпатах сніг. Фото: колаж "Сьогодні"
У Карпатах сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, на горі Поп-Іван Чорногорський у Карпатах випав сильний сніг. Також там опустилася температура повітря до -6 градусів.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

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У Карпати прийшла справжня зима

Так, гірські рятувальники показали фото колишньої обсерваторії на одній із найвищих вершин Карпат. Вона повністю вкрита снігом.

Варто зазначити, що станом на ранок 23 листопада на горі Поп-Іван Чорногорський хмарна та туманна погода. Вітер там західний, його швидкість сягає 3 м/с.

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Україну накриє мокрий сніг

У вівторок, 23 листопада, в Україні прогнозують мокрий сніг із дощем. Лише у чотирьох областях буде сухо.

Мокрий сніг очікується на території Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Дощ прогнозують у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму. Опадів не передбачається лише у чотирьох областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській. Вітер по всій території України – 7-12 м/с.

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг, будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому, ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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