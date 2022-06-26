Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетний удар по Києву ⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини України

До Києва приїхав скандальний російський письменник Биков

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 червня, 14:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше поет говорив, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами
Росіянин Дмитро Биков опинився в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Росіянин Дмитро Биков опинився в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну приїхав російський письменник Дмитро Биков. Раніше він говорив, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами. Крім того, Биков вимагав відкривати російськомовні школи у нашій країні.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", – заявив він.

Стерненко нагадав: раніше Биков говорив, що доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами і вимагав відкривати у нас російськомовні школи.

Дмитро Биков приїхав до України

Реклама

Що відомо про Бикова?

2019 року під час лекції Дмитра Бикова у Зеленому театрі поету поставили питання про роль Одеси в українському культурному потоці, що обурило одеситів. Про це повідомив блогер Сергій Зуф.

"Зараз, коли Одеса відірвалася від російського контексту, якою ви бачите її роль в українському культурному потоці?" – пролунало питання до Бикова із зали, на що той відповів: "Якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Як зазначив Зуф, крім того, Биков казав: "Моя найбільша мрія – коли ми знову будемо разом...". "І щось там "глобалізм для людей, а націоналізм для дурнів", – розповів Зуф.

Реклама

Крім того, Дмитро Биков раніше заявляв, що Україна взяла на себе роль лідера слов'янства, оскільки Росія з цією місією не впоралася.

"Для мене Україна – тепліший, південніший, західніший, культурніший і духовніший варіант слов'янства. Лідер, безперечно, слов'янства. Із цією місією Москва не впоралася", – сказав він.

На думку Бикова, Україна на сьогодні – найцікавіша країна Європи.

"Щодо світу не знаю, але найцікавіша країна Європи, безумовно. Я пам'ятаю, коли після першого Майдану 2004 року читав я різні соцмережі. Там один автор написав: "От видно, що нація гідна очолити Європу". Я тоді доволі ущипливо відповів: "Залишилося вмовити Європу". Зараз, мені здається, Європа все зрозуміла й Україна довела: так, вона очолює сьогодні Європу безумовно", – додав він.

Також Дмитро Биков заявляв, що хотів би приїхати в Україну, щоб допомогти відновлювати країну, яка постраждала від російського вторгнення.

"Моя мрія – приїхати в Україну і взяти участь там не в поетичному вечорі, а в елементарному розчищенні завалів, просто працювати на відновленні. І щойно мене пустять, я приїду це робити. Не спокутуючи якийсь гріх, а просто допомагаючи людям, яких я люблю", – сказав він.

За словами письменника, він не може спокійно спати через те, що відбувається в Україні.

"Я ось тут (у США). Тому я просто хочу, щоб думка про моє почуття провини – вона теж не покидала, тому що не думайте, я особливого комфорту не відчуваю, доки в Україні це відбувається", – пояснив Биков.

Раніше ми розповідали, що у 2019 році Дмитро Биков відчув себе погано під час перельоту з Єкатеринбурга в Уфу, де у нього була запланована лекція. Після посадки літака письменника госпіталізували в одну з місцевих лікарень. Згодом організатори скасували його виступ і заявили, що повернуть гроші за квитки.

Ми також писали, що медики оцінювали стан Бикова як стабільно важкий.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 26 червня
1
Особовий склад 34850
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артилерія 764
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2564
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Олександр Мостовий - полковник авіації, військовий льотчик ЗСУ, депутат Миргородської міськради (Полтавська обл.). З перших днів вторгнення б’ється з окупантами у повітрі. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням... За особисту мужність - Герой України.
Історії звитяг
Герої не вмирають!

Легендарний воїн Яшка Циганков... Роман Косенко (позивний - «Яшка Циганков») - доброволець, який бився проти російської окупації з 2014 року. За багаточисленні бойові звитяги нагороджений орденом “Народний Герой”. Загинув у боях під Ізюмом…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21696.38

Bitcoin Cash (BCH)

118.5

Binance Coin (BNB)

243.5

Ethereum (ETH)

1266.98

Litecoin (LTC)

59.59

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти