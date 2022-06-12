У Києві чиновник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину – хто він і що відомо (відео)

Керівника одного з управлінь Генштабу ЗСУ відсторонили з посади. Це пов'язано з тим, що він влаштував стрілянину у спальному районі Києва. За попередньою інформацією, ним виявився Юрій Бобров – полковник юстиції, начальник управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо?
У п'ятницю, 10 червня, біля київського ЖК "Казка" чоловік у військовій формі сперечався з охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік.
Як пише LIGA.net, постріл ледь не влучив у дитину. А чоловік у військовій формі на відео схожий на Юрія Боброва – полковника юстиції, начальника управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ – начальника юридичної служби ЗСУ.
У підсумку Резніков наказав розпочати службове розслідування та відсторонити чиновника Генштабу. За його словами, у діях чоловіка є ознаки не лише дисциплінарного, а й кримінального правопорушення.
Міністр оборони додав: якщо підтвердиться, що через дії співробітника Генштабу був ризик для життя та здоров'я дитини, то буде зроблено все для справедливого покарання.
"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони та одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування безкарності – це помилка. Про результати розслідування проінформую після його закінчення", – підсумував Резніков.
Раніше ми розповідали, що 6 червня 2019 року у Зміївському районі затримали чиновника харківської мерії, якого підозрюють у стрільбі по чоловіку з травматичної зброї.
Крім того, в Одесі чиновника Міноборони затримали на хабарі 350 тисяч гривень.