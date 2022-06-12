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У Києві чиновник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину – хто він і що відомо (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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12 червня, 11:38
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За попередніми даними, чоловік є начальником управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ
У Києві затримали співробітника Генштабу ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві затримали співробітника Генштабу ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівника одного з управлінь Генштабу ЗСУ відсторонили з посади. Це пов'язано з тим, що він влаштував стрілянину у спальному районі Києва. За попередньою інформацією, ним виявився Юрій Бобров – полковник юстиції, начальник управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо?

У п'ятницю, 10 червня, біля київського ЖК "Казка" чоловік у військовій формі сперечався з охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік.

Як пише LIGA.net, постріл ледь не влучив у дитину. А чоловік у військовій формі на відео схожий на Юрія Боброва – полковника юстиції, начальника управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ – начальника юридичної служби ЗСУ.

У підсумку Резніков наказав розпочати службове розслідування та відсторонити чиновника Генштабу. За його словами, у діях чоловіка є ознаки не лише дисциплінарного, а й кримінального правопорушення.

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Міністр оборони додав: якщо підтвердиться, що через дії співробітника Генштабу був ризик для життя та здоров'я дитини, то буде зроблено все для справедливого покарання.

"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони та одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування безкарності – це помилка. Про результати розслідування проінформую після його закінчення", – підсумував Резніков.

Раніше ми розповідали, що 6 червня 2019 року у Зміївському районі затримали чиновника харківської мерії, якого підозрюють у стрільбі по чоловіку з травматичної зброї.

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Крім того, в Одесі чиновника Міноборони затримали на хабарі 350 тисяч гривень.

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