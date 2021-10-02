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У Києві на пішохідному переході Volkswagen збив на смерть людину

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 10:15
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Що стало причиною такої дорожньо-транспортної пригоди з'ясує слідство
У центрі Києва автомобіль збив людину
У центрі Києва автомобіль збив людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва сталася смертельна ДТП Автомобіль на бульварі Лесі Українки збив пішохода.

Про це пишуть "Вартові еспресо".

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На бульварі Лесі Українки, 2, Volkswagen на пішохідному переході збив на смерть людину.

В результаті зіткнення пішохід відлетів метрів на 10 на зелену зону.

У Польщі вантажівка збила українця

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У Польщі під час виконання ремонтних робіт на швидкісній дорозі між Любліном і Варшавою загинув 23-річний українець.

Вантажний автомобіль збив чоловіка під час того, як той малював дорожню розмітку.

Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них – українець, фарбували горизонтальні розмітки.

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Вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen. Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці.

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