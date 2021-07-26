У Києві звільнили від кримінальної відповідальності за трьома статтями "тітушку" Крисіна

Йдеться про справу про викрадення та катування активістів у січні-лютому 2014 року

Причиною уникнення відповідальності Крисіним став сплив строків давності / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 26 липня, Дарницький районний суд міста Києва звільнив від кримінальної відповідальності за трьома статтями Юрія Крисіна, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році.

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Про це повідомляє у Facebook ГО "Адвокатська дорадча група".

"Дарницький суд Києва 26 липня 2021 року звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями обвинувачення за спливом строків давності. Залишилось лише обвинувачення за ст. 127 КК – катування", – йдеться у повідомленні.

"Тітушку" звільнили від відповідальності за:

статтею 296 (хуліганство вчинене групою осіб);

статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій);

статтею 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб).

Нагадаємо, що 22 січень 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання на 2 роки. 13 червня 2018 року апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції і призначив Крисіну 5 років реального позбавлення волі. Крисін визнав свою провину, але заявив, що до вбивства Веремія не причетний.

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За даними слідчих, в січні 2014 року у станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в наметовий табір "тітушок" біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення людей до охорони табору "тітушок" і вказівки про вчинення протиправних дій відносно потерпілого Іваненка. Стало відомо, що Крисін за скоєння злочинів проти "майданівців" отримав 200 тисяч доларів.

У цій справі також фігурував інший обвинувачений – Сергій Чемес. Дарницький райсуд Києва 3 вересня 2018 року затвердив угоду про визнання Чемесовим провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі. Він також розповів, хто керував і платив "тітушкам" під час Майдану.