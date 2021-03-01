В Києві за прикладом Массачусетського технологічного інституту створюється ХАБ ФІОТу КПІ ім. Ігоря Сікорського ТСН

Факультет інформатики та обчислювальної технiки Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" анонсує розробку унікального ХАБу ФІОТ – простору для розвитку творчості студентської молоді. Проєкт буде реалізовано за прикладом подібного хабу в одному з найкращих технічних навчальних закладів світу – Массачусетському технологічному інституті (МІТ). Про це розповів декан факультету Сергій Теленик.

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"Окрім місця для лекцій, олімпіад, конференцій, хакатонів, мітапів та іншого, у хабі будуть лабораторії, де студенти зможуть працювати над проєктами разом із менторами з ІТ-компаній, а в подальшому отримуватимуть стажування та працевлаштування", – зазначив Теленик.

За його словами, у хабі також планується виконання науково-дослідних та проєктно-конструкторських робіт, результати яких чекає ІТ-бізнес. Крім цього, на його базі будуть проводитися спеціалізовані навчання студентів із залученням провідних фахівців ІТ-компаній, розвиватимуться проєктні студентські роботи, буде надаватися можливість створювати стартапи та проводити різноманітні івенти, зустрічі з представниками IT-компаній, пов'язані із працевлаштуванням.

Фото facebook

ХАБ ФІОТ створюється за підтримки ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайла Згуровського й за задумом має стати одним з найбільш інноваційних проєктів в країні, який стане магнітом для талановитих студентів з України та інших держав. Навколо ХАБу буде створений сквер, який буде частиною коворкінгової зони і зв'язком з іншими об'єктами, спрямованими на розвиток творчості, такий як Роботодром.

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Зараз реалізація хабу знаходиться на фінальній стадії. До його створення приєдналася велика кількість партнерів, які підтримують ХАБ ФІОТ від його започаткування. Як розповіла заступник декана Олена Халус, усі донори будуть відзначені на "стіні спонсорів", а також отримають можливість проводити у приміщенні хабу свої наукові заходи. У команди хабу вже є досвід працювання з такими партнерами як Infopulse, Globallogic, EPAM, Data Art, Openware, з якими вже було реалізовано кілька проєктів, за участю студентської спільноти та менторів ІТ-компаній.

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Наразі триває активна стадія пошуку партнерів, які можуть приєднатись до ІТ-простору.

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