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У Києві продавець морозива побив покупця через українську мову

14 липня 2021 21:00

Богдан Приходько Богдан Приходько

Поліцейські відмовилися затримувати нападника

В Києві відбувся конфлікт через українську мову. Фото: колаж "Сьогодні"

В Києві відбувся конфлікт через українську мову. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві продавець морозива побив клієнта за прохання обслуговувати його українською мовою . Про це повідомив потерпілий Володимир Олівец на своїй сторінці в Facebook .

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За його словами, інцидент стався 13 липня в Ботанічному саду ім. Олександра Фоміна.

"Жінка-продавець морозива навідріз відмовилася обслуговувати українською мовою. А її чоловік-напарник з характерними татуюваннями на плечі ще й побив" , – розповів Олівец.

Потерпілий зазначив, що після того, як він викликав поліцію, нападник сховався за холодильником. Патрульні прибули через 50 хвилин, але затримувати зловмисника відмовилися, пославшись на "важливий виклик" і порадили потерпілому самому йти до поліцейської дільниці, та писати заяву.

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"Заяву зареєстрував, направлення на зняття побоїв, всупереч анонсу патрульних, ніхто і не запропонував. Ймовірно україномовних у них б'ють постійно, реакція поліцейських – як на білий день і повітря навколо" , – підсумував киянин.

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Раніше ми писали, що в Виноградові Закарпатської області дитину відмовилися приймати в дитячий сад через те, що батьки не знають угорської мови.

Також в Харківській облраді стався мовний скандал – депутата Олександра Дорошенка виключили з фракції "Євросолідарності" після відмови перейти на українську мову під час засідання.

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