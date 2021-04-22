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У Києві школярам скоротять літні канікули? У Міносвіти відповіли

22 квітня, 13:47

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Навчання продовжать в тих регіонах, де вносили зміни в навчальний процес – продовжували чи переносили канікули

У Києві не планують продовжувати навчання школярів влітку, оскільки дистанційне навчання не переривалося і канікули були в запланований період.

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Про це розповів начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, в ефірі "Громадського радіо".

"У міністерстві зараз немає інформації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", – сказав Кононенко.

За його словами, в деяких регіонах може йтися про продовження навчання, оскільки в них вносили зміни в навчальний процес.

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"Особливо це стосується регіонів ближче до заходу України. Оскільки там дійсно була ситуація, що канікули оголошувалися понаднормово", – зазначив чиновник.

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Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 295 голосами ухвалила Закон про окремі питання завершення 2020/2021 навчального року, який звільняє учнів, які будуть доповнювати здобуття загальної середньої освіти поточного року, від державної підсумкової атестації.

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Київ школа школяр навчання
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