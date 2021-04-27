Русский
$ 27,86
33,65
  1. Новини України

У Києві зібрали командування ЗСУ через загрозу нападу Росії

27 квітня, 15:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На стратегічні збори української армії прибули українські чиновники і представники збройних сил країн-членів НАТО

Незважаючи на відведення російських військ, загроза нападу на Україну зберігається. У зв'язку з цим у Києві сьогодні проходять стратегічні збори з керівним складом Збройних сил. Офіцери обговорюють варіанти реагування на російську загрозу.

Реклама

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Захід проходить під головуванням головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і за участі вищого військово-політичного керівництва України, представників центральних органів влади і сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО.

Збори спрямовані на поглиблення знань офіцерів в організації та проведенні підготовки військ з урахуванням військових загроз, а також на обмін досвідом з представниками країн НАТО. Учасники збору розглянуть ситуацію з безпекою в Україні та навколо її кордонів, обговорять ряд питань щодо планування та застосування сил оборони.

Читайте також: Путін оголосив призов росіян на військові збори: що це значить

В тренді
В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19
Реклама

"Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії усім складом сил оборони, а також до створення умов для ведення всеохоплюючої оборони. Військо України набуло необхідних спроможностей та утримується у визначених ступенях готовності. ЗСУ активно продовжують виконувати заходи реформування та розвитку. Цей послідовний, комплексний та безперервний процес здійснюється з метою забезпечення здатності військ адекватно реагувати на виникаючі виклики і загрози у воєнній сфері", – сказав начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Також він додав, що Кремль за всяку ціну готовий перешкодити інтеграції України в НАТО і для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на Донбасі, зберігається і загроза масштабного вторгнення.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому нам рано радуватися, незважаючи на відведення військ Росією.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія ВСУ командування військові збори

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валютФінанси
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (відео)
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (відео)Запоріжжя

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти