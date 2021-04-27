У Києві зібрали командування ЗСУ через загрозу нападу Росії

Незважаючи на відведення російських військ, загроза нападу на Україну зберігається. У зв'язку з цим у Києві сьогодні проходять стратегічні збори з керівним складом Збройних сил. Офіцери обговорюють варіанти реагування на російську загрозу.
Про це повідомляє Генеральний штаб.
Захід проходить під головуванням головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і за участі вищого військово-політичного керівництва України, представників центральних органів влади і сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО.
Збори спрямовані на поглиблення знань офіцерів в організації та проведенні підготовки військ з урахуванням військових загроз, а також на обмін досвідом з представниками країн НАТО. Учасники збору розглянуть ситуацію з безпекою в Україні та навколо її кордонів, обговорять ряд питань щодо планування та застосування сил оборони.
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"Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії усім складом сил оборони, а також до створення умов для ведення всеохоплюючої оборони. Військо України набуло необхідних спроможностей та утримується у визначених ступенях готовності. ЗСУ активно продовжують виконувати заходи реформування та розвитку. Цей послідовний, комплексний та безперервний процес здійснюється з метою забезпечення здатності військ адекватно реагувати на виникаючі виклики і загрози у воєнній сфері", – сказав начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.
Також він додав, що Кремль за всяку ціну готовий перешкодити інтеграції України в НАТО і для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на Донбасі, зберігається і загроза масштабного вторгнення.
Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому нам рано радуватися, незважаючи на відведення військ Росією.
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