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У Києві повідомили про замінування університету (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 10:02
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Всіх, хто був усередині будівлі, евакуювали
Термінова новина
Термінова новина / Фото: Сьогодні

У Києві замінували національний педагогічний університет ім. Драгомонова. Всіх студентів та викладачів вузу евакуювали.

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