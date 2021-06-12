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У Києві створять центр сучасного мистецтва Івана Марчука

12 червня 2021 14:54

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Зеленський підтримав ініціативу представників творчої громадськості та підписав відповідний указ

У суботу, 12 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №232 "Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука". У ньому будуть представлені роботи художника.

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Про це повідомила прес-служба ОПУ.

Тепер протягом місяця Кабмін разом з представниками творчої громадськості повинні розробити концепцію музейно-культурного центру і план заходів з його створення.

Також уряд має передбачити в бюджеті кошти на створення музею та забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр. Влада може розглянути питання про залучення коштів благодійників.

А Державне управління справами повинне провести реконструкцію будівель музейно-культурного центру, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

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Нагадаємо, що Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У нього близько 5 тисяч творів, а провів він понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пустили з молотка найдорожчий серед вітчизняних художників лот за всю історію українських аукціонів. Ним став пейзаж "Золота ніч", написаний 1982 року Іваном Марчуком. Картину з приватної колекції продали за 96,8 тис. доларів. За твір боролися сім колекціонерів.

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