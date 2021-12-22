У Києві створили карту укриттів у разі нападу Росії, а "Омікрон" продовжує розповсюджуватися світом — головні новини за ніч

У КМДА пояснили, що робити у разі обстрілів у столиці, а нові випадки штаму "Омікрон" фіксують у різних країнах

У столиці підготували пункти укриттів у разі НС, а "Омікрон" виявили вже у 106 країнах/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Загроза нападу Росії: де в разі обстрілів сховатися у Києві

У Києві створено мережу укриттів на випадок обстрілів, бомбардувань та надзвичайних ситуацій. У КМДА розробили інтерактивну карту таких пунктів, а також дали інструкцію, як діяти у разі нападу на столицю.

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КМДА створила карту, на якій можна знайти найближчі укриття/Колаж: "Сьогодні"

Якщо Путін нападе, залишиться без iPhone, іномарок та літаків – Reuters

Оскільки Росія продовжує нарощувати свої війська на кордонах України, США продовжують розширювати список можливих санкцій, якими обіцяють вдарити в разі початку війни

Американці мають намір вдарити по технологіям/Колаж: "Сьогодні"

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Вирішила заощадити: у Дніпрі школярка вколола в губи олію та потрапила до лікарні

У Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи косметичну олію для обличчя. Таким чином, вона хотіла збільшити їх обсяг. Через невдалу процедуру дівчинка потрапила до лікарні.

Дівчинка побачила спосіб збільшення губ в Інтернеті/Колаж: "Сьогодні"

Поширюється дуже швидко: штам "Омікрон" виявили у 106 країнах

У світі продовжує поширюватися штам коронавірусу "Омікрон". Вірус підтвердили вже у 106 країнах. Серед них – Україна.

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