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У Києві під час переслідування Чауса авто збило мотоцикліста (відео)

30 липня 2021 22:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Співробітники Національного антикорупційного бюро зникли з місця аварії

У Києві сталася ДТП під час погоні, фото: "Київ оперативний"

У Києві сталася ДТП під час погоні, фото: "Київ оперативний"

У Києві під час переслідування автомобілів СБУ, які відвезли розшукуваного суддю Миколу Чауса, співробітники НАБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП.

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Як пише видання "Ракурс", переслідування було на Голосіївському проспекті Києва.

Переслідувачі представлялися співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і, погрожуючи зброєю, вимагали віддати Чауса їм.

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Як ми писали раніше, викрадений в Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся у Вінницькій області. Через пару годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя, був затриманий поліцією, але на зв'язок із НАБУ правоохоронці не виходили.

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений в міжнародний розшук. Водночас в СБУ за фактом викрадення Чауса відкрили справу.

Всі подробиці в спецтемі Де суддя Чаус?

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