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У Києві лікар із помічником продавали фейкові COVID-сертифікати. Їм загрожує строк

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 15:22
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32-річному місцевому жителю допомагала медпрацівник однієї з київських лікарень
Правоохоронці викрили киянина, який продавав підроблені COVID-сертифікати
Правоохоронці викрили киянина, який продавав підроблені COVID-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві викрили незаконну діяльність чоловіка, який робив та продавав підроблені COVID-сертифікати.

Про це пише прес-служба МВС.

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Подробиці

32-річний чоловік шукав "клієнтів" через соцмережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Відомо, що йому допомагала сімейний лікар, яка вносила недостовірну інформацію до бази даних електронної системи охорони здоров'я і видавала COVID-сертифікат.

Встановлено, що "клієнти" платили за "послугу" 4 000 грн та отримували підроблені сертифікати поштою.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину, де вилучили :

  • чернетки,
  • банківські картки,
  • телефони,
  • свідоцтва про вакцинацію,
  • ноутбук та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Яким буде покарання

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 КК ( підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів ) та ч. 3 ст. 362 ( несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютери).

Наразі правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Продовжується досудове розслідування.

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У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися в "Дію"

Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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