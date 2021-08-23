У Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, а в небо Москви запустили прапор України – головні новини СЬОГОДНІ

У Києві на Кримській платформі була підписана декларація про деокупацію півострова, в центрі України підняли найбільший прапор

23 серпня Україна відзначала День національного прапора, запустила Кримську платформу, повернула в країну з Афганістану 100 своїх громадян і отримала від МВФ майже 2 млрд доларів допомоги.

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Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події 23 серпня 2021 року.

Кримська платформа

Сьогодні в Києві пройшов міжнародний саміт Кримська платформа. На ньому 46 країн підписали декларацію, в якій сказано, що вони не визнають спроби Росії узаконити окупацію півострова. Також підписанти взяли на себе зобов'язання використовувати загальні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Кримський форум зібрав лідерів і міністрів 46 країн світу / Фото Офісу президента України

Після відбулася позачергова сесія Верховної Ради, на якій було прийнято звернення до Генеральної Асамблеї ООН, Раді Європи і ряду інших міжнародних організацій з тим, щоб вони посилили тиск на Росію щодо повернення Криму.

День прапора

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День Державного прапора України відзначився відкриттям в селі Мар'янівка Звенигородського району Черкаської області (центр України) арт-об'єкту "Серце України", всередині якого встановлено флагшток і розвивається найбільший в країні прапор – його розмір становить 30 на 9 метрів. Композиція складається з 25 крил, що символізують 24 області та Автономну Республіку Крим.

/ Фото: Черкаська обласна рада

В Хортиці прапор підняли на один з найвищих в країні флагштоків – висотою 55 метрів. Це право отримали командир військової частини 3033 Національної Гвардії України, учасник бойових дій полковник Андрій Бєляєв, командир військової частини А2176, учасник бойових дій полковник Володимир Чепіга, вихованець ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Ілля Брика та срібний призер з греко-римської боротьбі XXXII Олімпійських ігор в Токіо Парвіз Насибов.

Відзначили це свято і в столиці Росії. Там невідомі патріоти запустили в небо кульки з синьо-жовтим прапором.

МВФ поспішає на допомогу

Заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в Facebook повідомила, що Україна отримала допомогу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,9 млрд доларів. Раніше МВФ виділив на відновлення глобальної економіки SDR 650 млрд доларів, з яких Україні в цілому належить 2,7 млрд доларів .

Евакуація з Кабулу

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Днем стало відомо, що з кабульського аеропорту до Києва вилетів третій евакуаційний рейс з українцями на борту. Увечері лайнер приземлився в Борисполі, повернувши додому 100 українців.

Афганці, які втратили надію полетіти, передають солдатам НАТО своїх дітей / Фото Reuters

Тим часом в аеропорту Кабула залишаються тисячі охочих покинути цю країну. Повітряні ворота можуть закритися 31 серпня , коли США остаточно виведуть весь свій контингент з Афганістану.

Відкриття зоопарку

У Харкові після п'ятирічної реконструкції відкрили місцевий зоопарк, який на сьогодні називають одним з кращих в Європі. Оскільки для тварин створені хороші умови, незабаром колекція зоопарку поповниться білими ведмедями і пінгвінами.

У вольєрах відтворений ландшафт природного місця існування тварин / Фото Анни Бровко

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"Головне було створити умови для них – за цим Європейська асоціація зоопарків і акваріумів стежить дуже жорстко", – розповів керівник Харкова Ігор Терехов.