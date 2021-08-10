У Києві після вакцинації Moderna померла жінка

Медики припускають, що загибла заразилася коронавірусом ще до вакцинації – за кілька днів до цього вона прилетіла з Туреччини

Померлу від коронавірусу в Києві вакцинували Moderna / колаж "Сьогодні"

У Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

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Про це повідомив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко, передає APnews.

Він розповів, що про смерть пацієнтки повідомили з інфекційного відділення Київської міської лікарні № 4, до реанімації якої 50-річна жінка потрапила через кілька днів після щеплення.

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На цей момент відомо, що 1 серпня вона прилетіла в Україну з Туреччини, а 5 серпня їй була введена доза вакцини Moderna.

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Водночас Кравченко припустив, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого.

"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів", – зазначив він.

При цьому Кравченко здивований, як могли пацієнтку провакцинували в продромальний період і ніхто навіть не уточнив, чи була вона до цього в ендемічній зоні – наприклад у Туреччині, де циркулює штам "Дельта".

Нагадаємо, у травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.

Ми також писали, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer / BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.