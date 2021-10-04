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У київському метро підлітки курили в вагоні (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 11:12
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Відео, яке вони самі знімали, потрапило в інтернет
Діти знімали самі себе на відео / Колаж "Сьогодні"
Діти знімали самі себе на відео / Колаж "Сьогодні"

У київському метро підлітки курили в вагоні метро і знімали все це на відео. Воно потрапило в інтернет.

На відео видно як двоє дітей під музику танцюють і курять, а також кричать один-одному "Алкаш".

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"Герої" метро

У київському метро вже були схожі ситуації. Наприклад, більшість жителів столиці не могли потрапити через локдауна в метро, але помітили, що палять прямо у вагоні двох молодих людей. Причому вони згодом навіть не вибачилися , А дівчина розмістила відео, в якому посміялася над ситуацією, зрадівши, що вона її прославила.

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Через кілька днів вирішив закурити в метро і хлопець. Причому у нього навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, які їхали поруч погодилися йому підкорити.

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