Дим стовпом! Під Броварами збито крилату ракету (фото)

Російські війська продовжують зазнавати втрат

Уламки ракети впали на склад. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині наші доблесні ППО збили чергову російську крилату ракету "Калібр" над селом Калинівка Броварського району.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

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"Уламки ракети впали на митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники. Слава українським ППО!" – написав він.

У ДСНС додали, що це сталося о 15:49. Внаслідок обстрілу сталася руйнація двох складських будівель з подальшим спалахом на площі 2 тисячі "квадратів".

О 17:05 пожежу локалізували на площі 1 тис. "квадратів". Жертв та постраждалих немає.

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Втрати ворога за добу значно зросли

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 (включно) орієнтовно становили:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,

артилерійських систем – 120 од.

РСЗВ – 56 од.,

засоби ППО – 27 од.,

літаків – 48 од.,

вертольотів – 80 од.,

автомобільної техніки – 474 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА – 7.

Ситуація в Україні 8 березня