Дим стовпом! Під Броварами збито крилату ракету (фото)

На Київщині наші доблесні ППО збили чергову російську крилату ракету "Калібр" над селом Калинівка Броварського району.
Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.
"Уламки ракети впали на митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники. Слава українським ППО!" – написав він.
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У ДСНС додали, що це сталося о 15:49. Внаслідок обстрілу сталася руйнація двох складських будівель з подальшим спалахом на площі 2 тисячі "квадратів".
О 17:05 пожежу локалізували на площі 1 тис. "квадратів". Жертв та постраждалих немає.
Втрати ворога за добу значно зросли
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 (включно) орієнтовно становили:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 303 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,
- артилерійських систем – 120 од.
- РСЗВ – 56 од.,
- засоби ППО – 27 од.,
- літаків – 48 од.,
- вертольотів – 80 од.,
- автомобільної техніки – 474 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА – 7.
Ситуація в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- На Київщині понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- Росія у війні з Україною втратила більше авіатехніки, ніж протягом останніх 30 років.