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На Київщині терміново ввели карантин: де саме і чому

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 травня, 10:20
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На карантин закрили 12 населених пунктів регіону
На Київщині карантинні обмеження через кота. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині карантинні обмеження через кота. Фото: колаж "Сьогодні"

У Ржищеві Київської області виявили хворого на сказ домашнього кота. Через це є загроза господареві. Внаслідок цього з 19 травня на території Ржищева, кількох сіл Ржищівської та Кагарлицької громад запровадили карантинні обмеження.

Про це пише Kagarlyk.city.

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Деталі

Кіт, який захворів, не був агресивним, але мав характерні ознаки сказу – слинотечу. Коли господар віз кота до ветеринара, то слина потрапила на рани на його руках.

Держпродспоживслужба показала звіт про результати дослідження патологічного матеріалу, взятого від тварини, який підтвердив хворобу.

Внаслідок цього з 19 травня у Ржищеві та в радіусі 10 км навколо Ржищева введено карантинні обмеження.

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Територія, на якій введено обмеження охоплює села Ржищівської громади: Балико-Щучинку, Уляники, Яблунівку, Великі Пріцьки, Панікарчу, Кузьминці, Гребені, Юшки. А ще – мисливські угіддя ТОВ "Оксамит сервіс" та ТОВ "Трипільський мисливець".

Також під карантинні обмеження підпадають села Зікрачі, Воронівка та Демівщина Кагарлицької громади.

Про сказ

Сказ – природно-осередкове особливо небезпечне смертельне інфекційне захворювання, що викликається вірусом сказу, включеним у рід Lyssavirus сімейства Rhabdoviridae. Сказ належить до групи так званих нехтованих хвороб у зв'язку з низькою поширеністю та захворюваністю в розвинених країнах.

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Передається зі слиною при укусі хворою твариною. Потім, поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампа, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає тяжкі порушення, що призводять до загибелі.

Назва хвороби походить від слова "біс", тому що в давнину вважалося, що причиною захворювання є одержимість злими духами.

Як запобігти сказу

  • Усі громадяни зобов'язані щороку прищеплювати своїх собак та кішок проти сказу. Утримувати собак лише на прив'язі або у вольєрах. Категорично забороняється пастухам мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.
  • У жодному разі не потрібно вбивати тварину, яка покусала людину чи тварину! Її слід тримати ізольовано та спостерігати протягом 10 днів. Про це негайно слід повідомити медичного та ветеринарного працівника.
  • При появі поблизу групи сільськогосподарських тварин хижаків (лисів, вовків та інших) та нанесенні ними покусів тваринам необхідно терміново сповістити сільських чи міського голови, ветеринарних та медичних працівників.
  • Слід пам'ятати, що кожна дика тварина, яка поводиться незвичайно (наближається до людей, тварин, населеного пункту) є підозрілою щодо захворювання на сказ. З такої відстріляної тварини не можна знімати шкіру. Про це слід повідомити ветпрацівників.
  • Кожен випадок незвичного поводження тварин (збудження, поїдання сторонніх предметів) слід перевіряти щодо захворювання на сказ. До з'ясування причин захворювання при наданні тварині лікувальної допомоги ветпрацівниками слід дотримуватися правил безпеки.
  • Слід уникати зайвого контакту з тваринами, насамперед це стосується дітей.

Якщо стався укус:

1. Терміново (оскільки вірус проникає в організм протягом 15 хвилин) промити рану від покусу тварини або місце, куди потрапила його слина, великою кількістю проточної води та натерти шкіру господарським милом до утворення густої мильної піни. Звернутися до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень у строк.

2. Суворо дотримуватися режиму, призначеного лікарем. Вживання будь-яких спиртних напоїв під час вакцинації категорично заборонено.

Щоб не заразитися сказом:

1. Утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами.

2. Дотримуйтесь правил та норм утримання домашніх тварин та поводження з ними. Доставляйте спеціалістам ветеринарної медицини хворих тварин або їх трупи, якщо тварина загинула.

3. Не вбивайте здорових на вигляд тварин, які завдали укусів та інших ушкоджень, а терміново викликайте ветеринарного лікаря.

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