У Київській області під час ДТП автомобіль відкинуло на зупинку з людьми

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка

На щастя, загиблих через ДТП немає/Колаж: Сьогодні

У Броварах Київської області, де посеред дня звучали постріли, Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на зупинці громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала 30-річна жінка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Деталі ДТП

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 3 жовтня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті повертав ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару Volkswagen EOS відкинуло на зупинку громадського транспорту.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 10:30/Фото: Поліція Київської області

Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter після зіткнення/Фото: Поліція Київської області

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Автомобіль Volkswagen EOS, який відкинуло на зупинку/Фото: Сьогодні

Обійшлося без смертей

В результаті ДТП постраждала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Медики надають їй необхідну допомогу.

Дії правоохоронців

Зараз обставини події з'ясовують слідчі Броварського районного управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Найчастіші причини ДТП

Порушення правил маневрування; Перевищення безпечної швидкості; Недотримання дистанції; Порушення правил проїзду перехресть; Управління транспортом в стані сп'яніння.

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