У Київській області під час пожежі в лікарні померла пацієнтка

За попередньою інформацією, пожежа у відділенні трапилася через обігрівача

Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали / Колаж "Сьогодні"

У Білій Церкві Київської області сталася пожежа в міській лікарні. Померла 74-річна пацієнтка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Що трапилося

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За попередньою інформацією, пожежа у відділенні стаціонару викликав включений обігрівач в одній з палат. Електроприлад був несправним. Від нього загорівся матрац одного з пацієнтів.

Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали. Одна з пацієнток, 74-річна місцева жителька, яка перебувала на лікуванні після інфаркту, на жаль, померла вже на вулиці.

Як уникнути пожежі через обігрівача

Головне – будь-який обігрівач не ставити під розеткою, щоб та не плавився від його тепла, і не накривати. Крім того, не слід використовувати подовжувачі. Тому що, якщо проводка слабка – короткого замикання не уникнути.

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