Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини України

У Київській області під час пожежі в лікарні померла пацієнтка

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 12:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За попередньою інформацією, пожежа у відділенні трапилася через обігрівача
Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали / Колаж "Сьогодні"
Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали / Колаж "Сьогодні"

У Білій Церкві Київської області сталася пожежа в міській лікарні. Померла 74-річна пацієнтка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Що трапилося

Реклама

За попередньою інформацією, пожежа у відділенні стаціонару викликав включений обігрівач в одній з палат. Електроприлад був несправним. Від нього загорівся матрац одного з пацієнтів.

Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали. Одна з пацієнток, 74-річна місцева жителька, яка перебувала на лікуванні після інфаркту, на жаль, померла вже на вулиці.

Як уникнути пожежі через обігрівача

Головне – будь-який обігрівач не ставити під розеткою, щоб та не плавився від його тепла, і не накривати. Крім того, не слід використовувати подовжувачі. Тому що, якщо проводка слабка – короткого замикання не уникнути.

Раніше ми писали:

  • Реклама

    У Самарському районі міста Днепр 2 жовтня сталася пожежа на вулиці Чехова садового товариства "Енергетик". До прибуття підрозділів ДСНС, сусіди винесли з квартири двох чоловіків без свідомості і самостійно ліквідували загоряння.

  • В Одесі в Сабанському провулку сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі. В салон краси невідомі кинули "коктейль Молотова".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти