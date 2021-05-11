У Молдові затримали підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

Одного з підозрюваних у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса заарештували на в'їзді в Молдову.
Про це повідомляє видання Ava.
Підозрюваний – 30-річний чоловік. Як повідомляють молдавські ЗМІ, 10 травня йому висунули звинувачення в організації діяльності злочинної групи, яка викрала Чауса.
В трендіВ Україні падають темпи вакцинації від COVID-19. У деяких регіонах за добу – жодного щеплення
Що сталося?
- 3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений у міжнародний розшук.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення і незаконного переправлення Чауса через державний кордон.
- Дружина Миколи Чауса Світлана звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона стверджувала, що її чоловік не збирався ухилятися від правосуддя і чекав рішення, щоб повернутися в Україну.
- П'ять років тому суддю називали "легендарним" після того, як він погорів на хабарі в 150 тис. доларів. Його Чаус нібито зберігав у скляній банці у дворі свого будинку.