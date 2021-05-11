У Молдові затримали підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

30-річного чоловіка затримали на в'їзді в Молдову, інформації про його співучасників поки що немає

Одного з підозрюваних у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса заарештували на в'їзді в Молдову.

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Про це повідомляє видання Ava.

Підозрюваний – 30-річний чоловік. Як повідомляють молдавські ЗМІ, 10 травня йому висунули звинувачення в організації діяльності злочинної групи, яка викрала Чауса.

Що сталося?