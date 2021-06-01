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В кінці червня "Укрзалізниця" перетворить поїзд до Львова у "Джазовий експрес"

1 червня, 11:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На час проведення фестивалю в Україні курсуватиме "Джазовий експрес" – що це за поїзд

З 24 по 28 червня у Львові буде проходити Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю "Укрзалізниця" тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ – Львів на спеціальний "Джазовий експрес".

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у вагонах вмикати джазову музику. Також компанія розіграє два квитки на відкриття фестивалю.

При цьому дістатися до Львова у ці дні можна і будь-яким з близько 40 поїздів. Однак, написали на сайті, серед усіх варіантів "Джазовий експрес" – найзручніший: відправляється зі столиці о 06:50 і прибуває до Львова о 13:45.

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Нагадаємо, з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною.

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Крім того, "Укрзалізниця" призначила ще два потяги до моря. Поїзди почнуть курсувати з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

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