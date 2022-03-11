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У Конча-Заспі знайшли квартиру Киви в елітному ЖК (відео)

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11 березня, 17:31
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З'явилася пропозиція заарештувати нерухомість нардепа та передати державі
Ківа втік за кордон, отримав підозру та може залишитися квартири / Колаж "Сьогодні"
Ківа втік за кордон, отримав підозру та може залишитися квартири / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ілля Кива, якому 6 березня повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України є власником елітної нерухомості, яку зараз виявляють українці для подальшої конфіскації.

Так, заступник голови в Кіровоградській обласній раді Дмитро Лінько повідомив, що нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру за 500 м2 нардеп купив рік тому.

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Що відомо

"Ось, ми вже прийшли. Хочемо дізнатися, за які гроші купив квартиру на 500 квадратних метрів у Кончі. Медведєв тобі це дав, чи Путін. Хто тобі гроші дав? Щоб усі українці знали, це... Кива, який розповідає, як погано в Україні живеться, ставши депутатом, купив собі одразу в Кончі квартиру на 500 квадратів. І ще місцеві розповідали, що він скаржився, що мало – треба ще прикупити на спортзал", – заявив учасник рейду по нерухомості Киви колишній народний депутат Олег Ляшко.

Політик звернувся до генпрокурора України Ірини Венедиктової з пропозицією негайно заарештувати нерухомість підозрюваного у держзраді Киви та передати на користь держави.

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Кива-зрадник

  • 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.
  • До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави із Російською Федерацією.
  • Влітку Кива привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.

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