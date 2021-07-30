У Конгресі схвалили збільшення допомоги Україні, а Київ допоможе Туреччині – головні новини за ніч

Палата представників США виступила за збільшення фінансової допомоги Україні, а в Туреччину в п'ятницю вилетить пожежний літак – та інші події

Конгрес США та український пожежний літак / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Збільшення допомоги США Україні

Реклама

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".

Україна допоможе Туреччині гасити пожежі

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі, і пообіцяв йому допомогу. Зокрема в п'ятницю в Туреччину вилетить український пожежний літак.

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Реджепу Ердогану з пожежами / колаж "Сьогодні"

Затримання педофіла на Чернігівщині

Реклама

У Чернігівській області 54-річний чоловік заманив до себе додому, побив і намагався згвалтувати 13-річну дівчинку, дитині вдалося вирватися і втекти. Педофіла затримувала рота поліції спецпризначення.

В тренді В Україні можуть скасувати масковий режим, але є умова

Затримання педофіла під Черніговом / колаж "Сьогодні"

Зеленський підписав закон про платіжні послуги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон"Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":