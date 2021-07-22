У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. В чому проблема?

Американські політики дуже хочуть зустрітися з українським лідером у Вашингтоні, але є одна проблема

Візит Зеленського можуть перенести? Колаж "Сьогодні"

Білий дім запросив президента Володимира Зеленського з візитом у США на 30 серпня, але у Конгресі вже забили на сполох – просять американського президента Джо Байдена перенести дату приїзду українського лідера.

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Про це розповіла співголова групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур, передає Голос Америки.

За її словами, 30 серпня конгресмени будуть на канікулах (до 20 вересня), і є ймовірність, що американські політики можуть не зустрітися з президентом України.

"Мені не подобається такий час взагалі. Ми надіслали листи президенту (Джо Байдену), закликаючи, щоб цю дату змінили – для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий – це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно – і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", – сказала Каптур.

Сенатор Тед Круз теж не в захваті від дати приїзду Зеленського.

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"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку – 2". Напевно, просто збіг", – написав він у Twitter.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо